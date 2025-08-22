Minotti: "Questa Fiorentina ha un attacco che fa paura a chiunque, le difese avranno molti problemi"

L'ex giocatore e commentatore ha detto il suo pensiero riguardo alla vittoria viola sul Polyssia per 3-0 in Slovacchia

A SKY Sport è intervenuto Lorenzo Minotti per parlare della Fiorentina che ha superato il Polyssia: "Buonissimo risultato e una prestazione positiva per come la Fiorentina ha approcciato mentalmente la gara perché potevi avere delle difficoltà legate all'inizio stagione, invece hai chiuso l'avversario nella loro metà di campo e hai segnato subito."

Sull'attacco: "La Fiorentina in avanti sta bene perché ha giocatori che sanno fare male a chiunque, sono un problema per ogni difesa e lo si è visto anche col gol di Gudmundsson in cui Ndour gli mette un pallone fantastico col piede debole."

Su Sohm: "Si è sacrificato con umiltà e ha dimostrato di essere un giocatore ordinato che sa correre nei modi giusti, in più è un giocatore che non butta via il pallone e che dà una grande mano pure in difesa."