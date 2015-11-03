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Notizie Polyssia Fiorentina

Amoruso: "Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, manca ancora un gioco definito e della velocità"

29 agosto 2025 18:29

Gosens: "All'intervallo ci siamo inc**zati e abbiamo chiarito alcune cose. Dzeko è straordinario"

28 agosto 2025 22:20

Pagelle Fiorentina-Polyssia: Fagioli illumina, Gosens in versione assist-man. Malissimo Comuzzo

28 agosto 2025 21:58

Minotti: "Questa Fiorentina ha un attacco che fa paura a chiunque, le difese avranno molti problemi"

22 agosto 2025 14:23

Cecchi: "La Fiorentina è più matura e consapevole, una vittoria quasi inaspettata nella forma"

22 agosto 2025 13:42

Rotan: "La Fiorentina è stata più forte di noi, ma non meritavamo un passivo così pesante"

22 agosto 2025 13:18

La Repubblica: "Pioli lima gli ultimi dettagli, la stagione della Fiorentina sta per cominciare"

17 agosto 2025 10:30

Filippov (Polyssia): "Con la Fiorentina penseremo alla vittoria, non partiamo battuti contro di loro"

16 agosto 2025 16:16

Rotan (Polissya): "La Fiorentina è il peggior avversario da trovare, sono i grandi favoriti della doppia sfida"

15 agosto 2025 18:20

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