Notizie Polyssia Fiorentina

Amoruso: "Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, manca ancora un gioco definito e della velocità"
29 agosto 2025 18:29
Gosens: "All'intervallo ci siamo inc**zati e abbiamo chiarito alcune cose. Dzeko è straordinario"
28 agosto 2025 22:20
Pagelle Fiorentina-Polyssia: Fagioli illumina, Gosens in versione assist-man. Malissimo Comuzzo
28 agosto 2025 21:58
Minotti: "Questa Fiorentina ha un attacco che fa paura a chiunque, le difese avranno molti problemi"
22 agosto 2025 14:23
Cecchi: "La Fiorentina è più matura e consapevole, una vittoria quasi inaspettata nella forma"
22 agosto 2025 13:42
Rotan: "La Fiorentina è stata più forte di noi, ma non meritavamo un passivo così pesante"
22 agosto 2025 13:18
La Repubblica: "Pioli lima gli ultimi dettagli, la stagione della Fiorentina sta per cominciare"
17 agosto 2025 10:30
Filippov (Polyssia): "Con la Fiorentina penseremo alla vittoria, non partiamo battuti contro di loro"
16 agosto 2025 16:16
Archivio