Filippov (Polyssia): "Con la Fiorentina penseremo alla vittoria, non partiamo battuti contro di loro"

L'attaccante ucraino comincia a scaldare il clima prima della gara d'andata del preliminare di Conference con la Fiorentina

Al portale ucraino Dynamo. Kiev.UA è intervenuto l'attaccante del Polyssia Oleksandr Filippov che ha detto il suo parere sulla doppia sfida contro la Fiorentina: "La Fiorentina è un avversario davvero tosto, penso sia l'ostacolo più difficile in questa fase della competizione perché è abituata a stare in alto in Conference, ma non partiamo battuti. Dobbiamo pensare alla nostra prestazione e alla vittoria anche se può sembrare ambizioso data la differenza in campo tra le squadre. Adesso ci pensiamo poco perché dovremo prima fare una grande gara in campionato e poi ci occuperemo della Fiorentina."