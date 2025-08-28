Pagelle Fiorentina-Polyssia: Fagioli illumina, Gosens in versione assist-man. Malissimo Comuzzo

Si è giocata al Mapei Stadium la partita di Conference League tra Fiorentina e Polyssia valevole per il ritorno dei preliminari di Conference League. La Fiorentina vince per 3-2 in rimonta staccando i...

Si è giocata al Mapei Stadium la partita di Conference League tra Fiorentina e Polyssia valevole per il ritorno dei preliminari di Conference League. La Fiorentina vince per 3-2 in rimonta staccando il pass per la fase a campionato della Conference League

De Gea: 5,5

Prende parte insieme a Comuzzo alla frittata che causa il vantaggio degli Ucraini dopo 1 minuto e 40. Incolpevole sul secondo goal.

Dodo: 6,5

Pur non essendo particolarmente pericoloso è uno dei pochi in spinta continua anche nel primo tempo. Al 78esimo segna un goal da quinto vero su assist di Gosens

Comuzzo: 4

Sua la colpa del primo goal. Nonostante De Gea sia uscito e abbia chiamato il pallone sceglie di stopparlo, tra l'altro verso l'interno del campo, mettendo in porta Nazarenko e riaprendo la partita. Soffre tutto il primo tempo e poco preciso in costruzione poi esce al 63esimo. Distratto dall'offerta Araba?

Pablo Marì: 5,5

Non commette gravi errori in difesa. In costruzione è spesso spreciso, lanciando continuamente a vuoto nel tentativo di pescare Dzeko

Viti: 6

Non commette particolari errori, un po' scolastico nelle scelte dei passaggi. Esce all'84esimo

Parisi: 5

Mai pericoloso sulla fascia sinistra, soffre in difesa, Viene tolto giustamente al 45esimo

Fagioli: 6,5

La luce di questa squadra. Nel primo tempo l'unico che costantemente si fa vedere per giocare i palloni. Al 14esimo sbraccia con i compagni disperato perché nessuno fa movimenti. Fa ammonire tantissimo compagni Preziosissimo anche in fase di non possesso recuperando tantissimi palloni

Mandragora: 5

Nel primo tempo si vede pochissimo e quando si vede non è mai preciso e pericoloso. Esce al 63esimo

Ndour: 4,5

Fatica tantissimo a trovare la posizione in campo. Non si vede mai per aiutare la manovra. Sbaglia tanti tocchi e appoggi. Esce al 45esimo dopo un primo tempo da spettatore non pagante.

Fazzini: 6,5

Timido nei primi 20 minuti, poi esce fuori e gioca tanti palloni, alcuni di buona qualità. Al 53esimo colpisce un palo dopo un coast to coast spettacolare in cui salta diversi avversari. Corre tantissimi kilometri dando dinamismo

Dzeko 6

Servito poco e male dai compagni. Fatica ad arrivare sulle palle alte dove spesso è in ritardo. Meglio quando viene servito palla a terra ma è ancora alla ricerca della condizione migliore. Bravo in occasione del goal di Dodò e poi in ribadire in rete l'occasione del 3-2 segnando il suo primo goal con la maglia della Fiorentina

Gudmundsson: 7

Entra ad inizio secondo tempo ed alza subito il tasso tecnico della squadra. Imbuca perfettamente per Gosens in occasione del goal del 1-2. Batte l'angolo da cui nasce il 2-2. Il numero 10 è il fulcro offensivo della squadra

Gosens: 7

Anche lui dentro all'inizio del secondo tempo e inizia subito a spingere sulla fascia sinistra. Splendido l'assist per il goal di Dodò e quello di testa per Ranieri

Sohm: 6

Si vede poco dal suo ingresso al 73esimo

Pongracic 6

Attento in difesa e propositivo in fase di possesso

Ranieri: 6,5

Entra al 84esimo e segna su angolo al primo pallone toccato. Entra anche nel goal del 3-2. Ci voleva dopo la sostituzione a Cagliari e le voci in settimana un ingresso così decisivo ai fini del risultato