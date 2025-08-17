La Repubblica: "Pioli lima gli ultimi dettagli, la stagione della Fiorentina sta per cominciare"

Il tecnico emiliano è pronto ad iniziare la sua terza avventura in viola dopo quella da giocatore e la prima con i Della Valle

Nell'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, ci si sofferma sull'ultimo test che la Fiorentina di Pioli giocherà oggi a porte chiuse contro il Viareggio al Viola Park, si tratta di un allenamento congiunto che poi culminerà in una partita dove limare gli ultimi dettagli a 4 giorni dal match contro il Polyssia in Slovacchia per l'andata del preliminare di Conference da non sottovalutare dopo le scorse edizioni difficili contro gli austriaci del Rapid Vienna, gli ungheresi del Puskas e gli olandesi del Twente al primo anno.

Mister Pioli ha l'esperienza giusta per preparare al meglio la squadra in vista di un'annata che deve essere brillante per la Fiorentina dopo troppe delusioni anche perché condurrà il popolo viola nell'anno del centenario e sarebbe bello farlo alzando un trofeo.