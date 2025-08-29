Amoruso: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, manca ancora un gioco definito e della velocità”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso per parlare delle ultime in casa viola: “Ieri troppa sofferenza, bisogna dire che il secondo gol è stato un qualcosa di incredibile, il primo gol ha sballato gli equilibri e l’atteggiamento è stato troppo attendista, in particolare mi aspettavo di più da chi ha giocato meno mentre invece è mancato il mordente dopo le prime due fiammate perché poi non è successo altro e lì abbiamo cominciato a gestire meglio grazie ai titolari e non va bene perché bisogna fare affidamento su tutti.”

Prosegue: “Mi aspettavo più gioco e manca ancora della velocità perché non siamo affatto pronti e non voglio sentire parlare di stanchezza. La stagione è iniziata e la Fiorentina domenica troverà una gara difficile contro un avversario che non farà sconti dopo la scoppola a Milano.”

Su Fazzini: “Di sicuro tra i migliori, mi è piaciuto molto perché ha corso con qualità oltre a tanta quantità. Un giocatore davvero importante per la Fiorentina perché fa le due fasi e ha sempre grande intelligenza nella giocata.”

Su Nicolussi: “Lui è un regista ed il suo arrivo mi fa pensare ad una squadra con due cervelli, lui deve far girare la squadra con Fagioli e credo che sia stato preso proprio per velocizzare il gioco e mandare la palla subito davanti. Secondo me cercavano uno più fisico, ma lui va bene e mi piace come profilo.”