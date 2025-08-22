Rotan: "La Fiorentina è stata più forte di noi, ma non meritavamo un passivo così pesante"

Il tecnico ucraino degli avversari della Fiorentina ha detto il suo pensiero sul match di ieri in Slovacchia

Ai canali ufficiali del club ucraino del Polyssia, il tecnico Ruslan Rotan ha parlato dopo il match di ieri: "La Fiorentina ha dimostrato il suo valore e lo vediamo nel punteggio, ma devo complimentarmi con i miei perché hanno dato tutto e meritavamo di segnare, però questo è il calcio e queste partite servono per accumulare esperienza."

Prosegue: "Sono stati anche più fortunati oltre alla bravura, ma noi non dobbiamo abbatterci e dobbiamo pensare di poterla riaprire magari approfittando delle occasioni che avremo senza sprecarle come oggi. L'unica cosa che rimprovero ai miei è di non aver sfruttato la superiorità numerica ed anzi ci siamo abbassati troppo."