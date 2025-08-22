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Rotan: "La Fiorentina è stata più forte di noi, ma non meritavamo un passivo così pesante"

Il tecnico ucraino degli avversari della Fiorentina ha detto il suo pensiero sul match di ieri in Slovacchia

A cura di Mirko Carmignani
22 agosto 2025 13:18
Rotan: "La Fiorentina è stata più forte di noi, ma non meritavamo un passivo così pesante" -
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Ai canali ufficiali del club ucraino del Polyssia, il tecnico Ruslan Rotan ha parlato dopo il match di ieri: "La Fiorentina ha dimostrato il suo valore e lo vediamo nel punteggio, ma devo complimentarmi con i miei perché hanno dato tutto e meritavamo di segnare, però questo è il calcio e queste partite servono per accumulare esperienza."

Prosegue: "Sono stati anche più fortunati oltre alla bravura, ma noi non dobbiamo abbatterci e dobbiamo pensare di poterla riaprire magari approfittando delle occasioni che avremo senza sprecarle come oggi. L'unica cosa che rimprovero ai miei è di non aver sfruttato la superiorità numerica ed anzi ci siamo abbassati troppo."

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