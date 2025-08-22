Cecchi: "La Fiorentina è più matura e consapevole, una vittoria quasi inaspettata nella forma"

Il giornalista e tifoso viola ha parlato della vittoria dei gigliati di ieri sera nel preliminare di Conference

Sulle pagine della Nazione è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina vittoriosa in Slovacchia per 3-0: "Siamo abituati a faticare per passare i preliminari di Coppa negli scorsi anni, quindi, una vittoria così abbondante è quasi inaspettata, ma dove la Fiorentina ha marcato una notevole differenza rispetto all'avversario e solo l'espulsione di Kean ha complicato un po' le cose dal momento che siamo stati costretti ad abbassarci per poi ripartire."

Prosegue: "La Fiorentina si è scoperta meno sbadata e più matura, consapevole della sua forza e non troppo effervescente rispetto ad un passato poco lontano. Chiaramente siamo all'inizio, però la partenza non è da disprezzare e già a Cagliari potremo avere delle conferme con un avversario ostico."