Gosens: "All'intervallo ci siamo inc**zati e abbiamo chiarito alcune cose. Dzeko è straordinario"

Robin Gosens ha parlato al termine di Fiorentina-Polyssia ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole dopo la partita terminata per 3-2 in favore dei viola:"Edin è un giocatore pazzesco. Aiuta tan...

Robin Gosens ha parlato al termine di Fiorentina-Polyssia ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole dopo la partita terminata per 3-2 in favore dei viola:

"Edin è un giocatore pazzesco. Aiuta tantissimo la squadra, la fa salire e tiene botta con tutti. Un onore giocare con lui. La mia forza è quella di mettere dentro grinta e voglia di vincere. Sono contento che sono riuscito stasera, il primo tempo abbiamo sofferto parecchio. Il primo tempo ci hanno pressato e siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo meglio e averla vinta ci deve dare una spinta. Nessuno di noi ha mai nascosto che vogliamo portare un trofeo qui a Firenze. Stiamo costruendo una squadra per lottare su 3 competizione. Là finale è nel mio paese quindi ci tengo un pochino di più.

Molto tranquilli non eravamo. Arriva una squadra che non ha nulla da perdere e giocano senza stress. Poi ci siamo noi che non vogliamo prendere goal subito e li prendiamo. Da lì in poi soffri e nell’intervallo eravamo un po’ incazzati. Ci siamo chiariti e abbiamo fatto un lavoro di squadra e dato il massimo solo così possiamo vincere. Se sei sottotono e non metti il 100% soffri con tutti. All’intervallo non ci siamo detti niente che possiamo dire in televisione"