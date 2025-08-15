Rotan (Polissya): "La Fiorentina è il peggior avversario da trovare, sono i grandi favoriti della doppia sfida"

Il tecnico ucraino ha espresso la sua opinione sul preliminare di giovedì tra i viola ed il suo club in Slovacchia

Al termine della gara di ieri, il tecnico ucraino del Polyssia Ruslan Rotan ha parlato anche della Fiorentina che sfiderà giovedì: "Siamo contenti del risultato, anche se abbiamo faticato, ma questo ci deve servire come insegnamento. In più, ci deve aiutare per affrontare la Fiorentina che ha un grande passato nella competizione con due finali e una semifinale, per noi è l'avversario più duro che potessimo trovare, ma la vedremo come un'esperienza che ci deve far crescere. Dovremo farci trovare pronti sul piano mentale, poi nel calcio succede sempre di tutto e ci sono due partite da fare in cui nessuno può prevedere il finale."

Prosegue: "Loro sono i favoriti perché hanno un grande nome, ma noi non partiamo battuti e non dobbiamo partire con quest'idea come oggi dove abbiamo rinunciato a giocare. Dobbiamo essere pronti a prendere il pallone con aggressività per poi riuscire ad occupare bene lo spazio per creare qualcosa di pericoloso in attacco senza preoccupazioni. Voglio vedere una prestazione diversa da questa perché non abbiamo nulla da perdere e ci vuole coraggio."