Minotti critico: “I gol sbagliati da Jovic non sono accettabili, non è centrato e non si tratta di sfortuna”

Lorenzo Minotti, telecronista di Sky Sport che ha commentato la gara tra Basilea e Fiorentina, ha raccontato a Radio Bruno l’emozione di aver raccontato la gara al cardiopalma. Queste le sue parole:

“Normale che i primi 20 minuti sono stati difficili non sono per demerito della Fiorentina ma anche per il pressing del Basilea, ci sono stati errori nella fase di transizione che hanno regalato qualche contropiede anche se poi hanno tirato pochissimo in porta. Brekalo non era in giornata, Dodò giocava molto interno e non si trovavano soluzioni.

Con il passare del tempo sono stati sfruttati i calci da fermo, la Fiorentina meritava di chiudere la partita nei 90 minuti. Il gol di Igor non è responsabilità solo di Igor, in quell’occasione lui e Milenkovic non si sono intesi, dovevano incrociare, poi vero che Igor ha sbagliato e non lo doveva far passare ma è stato un errore di reparto.

Nico è stato veramente bravo ed ha dato quello che deve dare un giocatore nei momenti decisivi, si è fatto dare la palla, puntava, ha messo dei cross, non era aiutato da Dodò, poi nel secondo tempo Italiano glielo avrà detto e Dodò, molto largo, gli è stato molto più di aiuto. Nico ha tempi, ha stacco di testa, ha avuto una personalità ed un piglio da grande giocatore.

Jovic adesso ha un problema mentale, se non segni non è perchè sei sfortunato, dal punto di vista delle motivazione non è centrato, con un gol saresti diventato protagonista in una partita cosi importante, vedi Lukaku come ha ribaltato i giudizi nelle ultime partite. Si può dire che è stato bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto ma i gol che Jovic ha sbagliato non sono accettabili da un giocatore del suo livello e del suo standard”