Minotti: "Palladino deve tornare a quattro dietro, il Pana ha esperienza e in attacco è pericoloso"

Secondo Minotti la Fiorentina ha perso intensità, diventando prevedibile. Palladino deve sfruttare meglio le caratteristiche dei giocatori

Lorenzo Minotti, ex difensore, dirigente sportivo e opinionista di Sky Sport, è intervenuto su Lady Radio per analizzare la situazione della Fiorentina, la Conference League e altri temi legati al mondo viola. Minotti ha sottolineato l'importanza di una prestazione concentrata e senza cali:

"Giovedì sarà fondamentale giocare una partita intera. La Fiorentina ha avuto spesso dei cali, sia in campionato che in Conference League. Sarà un match cruciale, che dovrà essere affrontato con la giusta mentalità. Il Panathinaikos è un avversario che, pur essendo inferiore, ha esperienza e può essere rognoso. In trasferta, però, soffrono moltissimo: nelle ultime 5 partite fuori casa hanno pareggiato una e perse 4. Hanno difficoltà a difendere, mentre in attacco sono pericolosi, ma non molto dinamici".

Sulla tattica della Fiorentina, Minotti ha aggiunto: "La squadra dovrà ruotare bene. In difesa bisogna giocare a quattro, e Palladino dovrà fare delle scelte ponderate. Quando si è visto il cambio tra Cataldi e Fagioli, la Fiorentina ha perso di intensità, diventando prevedibile. Palladino deve sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori".

Infine, Minotti ha commentato il percorso della Fiorentina: "Sono d'accordo con Palladino quando dice che le 8 vittorie consecutive sono state un'impresa straordinaria, qualcosa che ha superato le aspettative. Il mercato ha portato una squadra con caratteristiche diverse, e Palladino sta impiegando un po' di tempo per capirla appieno".