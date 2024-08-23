Minotti: "La Fiorentina è stata messa in difficoltà da una squadra di basso livello, ci sono lacune da curare"

L'ex giocatore del Parma e commentatore televisivo ha parlato oggi della partita della Fiorentina contro il Puskas

A Radio Bruno è intervenuto il commentatore televisivo ed ex giocatore del Parma Lorenzo Minotti che ha commentato il match di ieri della Fiorentina per Sky: "Ho visto una squadra in confusione sia tatticamente che fisicamente perché gli ungheresi sono messi meglio e hanno messo in difficoltà la Fiorentina. Loro sono una squadra di basso livello ma sono riusciti a creare tanti problemi evidenziando tutte le lacune."

Sul mercato: "Palladino ha fatto delle richieste precise e la società sa cosa fare, mancano dei pezzi per completare la rosa e bisogna fare in fretta perché il tempo stringe. Per me mancano 4/5 giocatori di livello con caratteristiche diverse. L'unica cosa che dico a Palladino è che magari doveva essere più morbido e non stravolgere da subito il lavoro di Italiano."

https://www.labaroviola.com/cecchi-palladino-non-e-aziendalista-va-in-conferenza-e-parla-chiaro-sulle-mancanze-di-questa-squadra/265210/