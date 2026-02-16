Minotti promuove Ranieri: “Ha dimostrato maturità. La Conference può pesare, ma è anche un’occasione”

L’ex difensore e opinionista Lorenzo Minotti ha parlato a Lady Radio, del momento della ACF Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla crescita di Ranieri.

Secondo Minotti, il difensore viola è stato lucido a mantenere equilibrio e concentrazione nonostante le voci e le pressioni attorno al suo ruolo. “Non era una situazione semplice da gestire, ma ha risposto con professionalità e prestazioni solide”, è il senso del suo intervento.

Uno sguardo anche agli impegni europei: la partecipazione alla Conference League può rappresentare un ostacolo in termini di energie e continuità in campionato. Tuttavia, Minotti sottolinea come il torneo possa trasformarsi in una grande opportunità: andare avanti significherebbe tenere viva la strada verso un traguardo europeo importante.