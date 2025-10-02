Fabbri sicuro: “Stasera un nuovo inizio per la Fiorentina. Kean deve giocare come unica punta”

Il noto pesista Italiano e tifoso viola, Leonardo Fabbri,ha risposto ad alcune domande sull’inizio di campionato della Fiorentina .

Leonardo Fabbri, pesista italiano e tifoso viola, è intervenuto durante la rubrica “viola amore mio” , rispondendo ad alcune domande sul momento difficile della Fiorentina.

Come se ne esce da questo momento?: “Sinceramente non me l’aspettavo. Se ne esce con il lavoro e con la voglia di tirare su la squadra”.

Ti aspettavi di più’ da Pioli?: “Sicuramente,ma umanamente penso che Pioli sia più’ avanti di tanti allenatori quindi saprà come uscirne”.

Cosa manca a questa Fiorentina? Un pò di cuore?: “ Alla fine questi momenti servono anche per ritrovarsi, per capire cosa non va e per migliorare. Le prossime partite saranno molto dure ma penso che ci saranno delle sorprese visto che la Fiorentina ci ha abituato a fare grandi partite contro le squadre forti”.

Cosa ti aspetti dalla partita di stasera?: “ Mi aspetto una vittoria agevole, speriamo che non ci siano sorprese negative e che ci sia una svolta della stagione”.

Cosa pensi di Piccoli?: “ Mi piace, ma penso che Kean faccia fatica a giocare con qualcun’altro. L’anno scorso ci lamentavamo che non ci fosse un suo vice e adesso che c’è ci lamentiamo perchè stiamo andando peggio.