“Commisso ha giocato a calcio – ha detto Massimo Basile a Radio Bruno – si accende più di tanti presidenti che non hanno mai sfiorato il campo. L’arrivo in Italia di altro presidenti stranieri, è un modo per contrastare il potere. Le grandi squadre hanno potere sugli arbitri, Fabbri non era tranquillo. Io farei girare gli arbitri in tutta Europa”.