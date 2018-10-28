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Anche la moviola della Gazzetta sbugiarda il Torino, non era rigore su Belotti. Alla Fiorentina...

Questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport riguardola moviola della partita di ieri tra Torino e Fiorentina:"Al 6’ Milenkovic trattiene e sgambetta Baselli: giusto punirlo con il cartellino gi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2018 12:10
Anche la moviola della Gazzetta sbugiarda il Torino, non era rigore su Belotti. Alla Fiorentina... -
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Questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport riguardola moviola della partita di ieri tra Torino e Fiorentina:

"Al 6’ Milenkovic trattiene e sgambetta Baselli: giusto punirlo con il cartellino giallo. Qualche scintilla tra Biraghi ed Izzo: Fabbri si limita a redarguire il giocatore viola. Al 25’ durissimo intervento di Rincon in scivolata su Chiesa: ammonizione sacrosanta. Cinque minuti dopo, meriterebbe il giallo anche il viola Vito Hugo per un intervento da dietro su Iago Falque. Fabbri sbaglia e Mazzarri sbotta: proteste plateali ed espulsione. Nella ripresa, al 22’ intervento di Gerson su Meité, giusto il giallo. Due minuti dopo, è Meité a interrompere una ripartenza della Fiorentina, fermando Baselli con un fallo tattico: giallo giusto anche qui. Nel finale, sorvola su un contrasto aereo tra Biraghi e Belotti nell’area viola, contestato a lungo da Mazzarri nel post-gara: il tecnico avrebbe voluto chiamare in causa la Var. Come Fabbri fa nel recupero, per dirimere un sospetto mani nell’area del Torino che scatena le proteste di Simeone."

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