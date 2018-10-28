Anche la moviola della Gazzetta sbugiarda il Torino, non era rigore su Belotti. Alla Fiorentina...

Questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport riguardola moviola della partita di ieri tra Torino e Fiorentina:"Al 6’ Milenkovic trattiene e sgambetta Baselli: giusto punirlo con il cartellino gi...

A cura di Redazione Labaroviola 28 ottobre 2018 12:10

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