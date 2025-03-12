Sarà Fabbri a dirigere Fiorentina-Juventus di domenica: i viola non vincono con lui dal 2018!

Il direttore di gara ravennate sarà il primo ufficiale di domenica pomeriggio in occasione di Fiorentina-Juventus

Sarà Michael Fabbri il direttore di gara designato per dirigere Fiorentina-Juventus delle 18 allo stadio Franchi. Un arbitro che non porta molta fortuna ai viola, infatti con lui l'ultimo successo risale al 2018 quando la squadra di Pioli vinse a Roma per 0-2 contro i giallorossi all'Olimpico, da lì in poi solo pareggi e sconfitte nelle partite da lui arbitrate. In stagione, Fabbri ha diretto i gigliati solo in un precedente che non è finito bene, ovvero nella sconfitta di Bologna il 15 dicembre dove la Fiorentina perse 1-0 con rete di Odgaard dopo un ottimo primo tempo. Sconfitta che interruppe la striscia positiva delle 8 vittorie che bloccarono l'avanzata viola e che portò i primi dubbi ed incertezze da cui la Fiorentina non è più uscita sia nei risultati che nel gioco.