Moviola Corsport, Fabbri inadeguato, ok il rigore su Caicedo, Parolo era da espulsione

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Tanti episodi per Fabbri. Bastos è da arancione, Parolo era da doppio giallo, rischio per Radu. Il VAR gli segnala la gomitata di Vlahovic. Contatto Dragowski-Caicedo c’è, difficile non dare rigore così e difficile anche che il VAR possa intervenire. Precedentemente intervento Caicedo-Ceccherini, ha rischiato il rigore. Luis Alberto-Dalbert il pallone schizza sulla pancia di Badelj, non punibile. Punibile il contatto fra Pezzella e Milinkovic ma si salva perché Jony non ha battuto la punizione”.