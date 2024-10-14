Fabbri: "Vedere quel De Gea mi ha gasato tantissimo. Mi rivedo in Kean, ha la mia voglia di spaccare"

Puoi anche non segnare, ma se ti impegni così, le persone ti apprezzeranno, soprattutto in una piazza come Firenze

Leonardo Fabbri, campione del lancio del peso e tifosissimo della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino: "Fiorentina-Milan? Mi sono gasato tantissimo nel vedere De Gea parare 2 rigori. Mi auguro che questa vittoria porti morale alla squadra e che da adesso la stagione migliori. Si rivede in qualche giocatore? In Moise Kean ritrovo la mia stessa voglia di centrare il risultato e spaccare tutto. Lotta, corre, ci mette l'anima: è un guerriero, mi sta piacendo tantissimo. Puoi anche non segnare, ma se ti impegni così, le persone ti apprezzeranno, soprattutto in una piazza come Firenze".

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