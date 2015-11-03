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Notizie Leonardo Fabbri Fiorentina

Fabbri: "Vedere quel De Gea mi ha gasato tantissimo. Mi rivedo in Kean, ha la mia voglia di spaccare"

14 ottobre 2024 11:33

Fabbri: "Con il Lecce per me giro d'onore al Franchi. Commisso mi ha chiamato per complimentarsi"

21 agosto 2023 09:28

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Sett. 34