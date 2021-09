Moviola CorSport: “Male Fabbri, troppo presuntuoso. 1-0? Nessun fallo di Gonzalez su Skriniar”

Ecco la moviola di Fiorentina-Inter nelle pagine del Corriere dello Sport: “Non bene Fabbri, sempre i soliti errori: poca uniformità tecnica, assenza di quella disciplinare, atteggiamento sempre un po’ presuntuoso. Giusto annullare il gol di Perisic, non c’è fallo di Gonzalez su Skriniar sull’1-0, buona la rete di Darmian.

Espulso al 38′ della ripresa Gonzalez: mentre sguscia via viene trattenuto in maniera evidente da Bastoni. Come ha già gatto diverse volte Fabbri fischia fallo ma non ammonisce. Gonzalez scatta, chiede il giallo, protesta vivacemente agitando le mani. Fabbri lo ammonisce, a quel punto scatta l’applauso evidente il secondo giallo e l’espulsione”.

