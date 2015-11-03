Notizie Moviola Atalanta Fiorentina Fiorentina

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Regolare il 3-2 di Milenkovic, ok i due rigori viola. L'espulsione di Quarta è giusta. La moviola

11 febbraio 2022 00:22

Pioli critica arbitro, ma la moviola conferma una direzione sufficiente. Un po' severa solo espulsione...

19 febbraio 2018 09:51

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