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Notizie Moviola Atalanta Fiorentina Fiorentina
Regolare il 3-2 di Milenkovic, ok i due rigori viola. L'espulsione di Quarta è giusta. La moviola
11 febbraio 2022 00:22
Pioli critica arbitro, ma la moviola conferma una direzione sufficiente. Un po' severa solo espulsione...
19 febbraio 2018 09:51
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