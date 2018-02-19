Pioli critica arbitro, ma la moviola conferma una direzione sufficiente. Un po' severa solo espulsione...

Pioli non ha gradito la direzione di gara dell’arbitro Maresca, soprattutto nella gestione dei cartellini. Queste le analisi dei quotidiani sull’arbitraggio di Atalanta-Fiorentina di ieri: Corriere De...

Pioli non ha gradito la direzione di gara dell’arbitro Maresca, soprattutto nella gestione dei cartellini. Queste le analisi dei quotidiani sull’arbitraggio di Atalanta-Fiorentina di ieri:

Corriere Dello Sport: Sei ammoniti e un rosso per Maresca: fa discutere (ed è discutibile) il primo giallo per Milenkovic, entra in scivolata insieme a Gomez, toccano entrambi il pallone: fallo, forse, ma il giallo è severo. VOTO: 6

Gazzetta Dello Sport: Severo con Benassi che simula e forse sul primo giallo a Milenkovic. Solare l’intervento da seconda ammonizione. VOTO: 6

Tuttosport, VOTO: 6,5

La Nazione, La gestione dei cartellini gialli è discutibile. Il primo giallo a Milenkovic non ci sta, il secondo è giusto ma fa scattare l’espulsione. VOTO: 5,5