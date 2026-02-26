26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:36

Carobbi: “Ranieri ha riconquistato il posto da titolare e merita fiducia. Con lui la difesa ritrova equilibrio”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

26 Febbraio · 15:54

Aggiornamento: 26 Febbraio 2026 · 15:56

di

L'ex difensore Viola, Stefano Carobbi, analizza il momento che sta attraversando la Fiorentina e le ultime prestazioni di Ranieri

L’ex difensore della Fiorentina, Stefano Carobbi, ha parlato a Radio FirenzeViola della sua emozione di aver indossato la fascia da capitano: “È stato un sogno, ho la fotografia sopra il letto. Sono arrivato nel 1978, a 13 anni, con la voglia di vedere Antognoni e un giorno di indossare anche questa fascia. Il coronamento di un sogno”.

Sul cambio di marcia della Fiorentina: “La squadra è riuscita ad avere un equilibrio difensivo diverso, perché sicuramente questo era un aspetto che mi suonava strano… Prendevamo gol in qualsiasi maniera, troppo facilmente, con un reparto difensivo sempre scollegato. Ora adesso negli ultimi giorni ho visto un cambiamento”.

Su Ranieri: “Io sono contento per lui, anche perché l’ho criticato. Mi sembrava lento a livello fisico. Dietro faceva degli errori, poi si arrabbiava troppo. Però siccome è un ragazzo diventato titolare da giovane, bisogna anche difenderlo. Sono contento, ha lavorato e ha riconquistato un prezzo di maglia da titolare”.

