Carobbi duro: “Piccoli non è neanche l’ombra di Kean. Baldanzi? Lo aspetto a braccia aperte”

L’ex calciatore viola si è espresso sui movimenti in entrata che la società viola ha fatto e su quelli che dovrà fare

L’ex difensore della Fiorentina, Stefano Carboni, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per analizzare il momento in casa Fiorentina e sugli acquisti: “Avevo caldeggiato l’arrivo di Brescianini e aspetto a braccia aperte Baldanzi. A centrocampo mi aspetto di vedere acquistato un giocatore di spessore, un uomo esperto.

Mercoledì non abbiamo saputo gestire una palla sul fondo con Mandragora e abbiamo preso gol, ci fosse stato Gudmundsson l’avrebbe gestita diversamente. Kean? Abbiamo bisogno di lui dal primo minuto domenica, come spero che anche Solomon carburi. Piccoli, invece, non sta facendo il vice Kean, di cui non è neanche l’ombra”.