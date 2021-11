Carobbi: “Guai ad attaccare il Milan alto. Gonzalez sta bene. Pulgar meglio di Venuti in difesa”

L’ex Milan e Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato alla Nazione mettendo in guardia la compagine viola: “Guai ad attaccare alto il Milan, in ripartenza è micidiale e con le lacune che ha la Viola servirà attenzione. Mi aspetto una Fiorentina determinata a fare la partita. Occhio alle palle alte, alla Viola mancano centimetri in difesa. Gonzalez se sta bene deve giocare. Pulgar più di Venuti in difesa”.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, FIORENTINA E MILAN, I CONTI: DIAVOLO IN NEGATIVO DI 70 MILIONI, VIOLA SOLO DI 9 MILIONI