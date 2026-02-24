Carobbi: “Squadra in crescita. Vanoli? Se dovesse salvarsi e vincere la Conference può essere riconfermato”

Oggi ai microfoni di Toscana TV ha parlato Carobbi, ex difensore Viola, parlando della partita di ieri contro il Pisa e dando degli spunti per il futuro: “La Fiorentina ha fatto una partita importante...

Oggi ai microfoni di Toscana TV ha parlato Carobbi, ex difensore Viola, parlando della partita di ieri contro il Pisa e dando degli spunti per il futuro: “La Fiorentina ha fatto una partita importante a livello tattico, abbassandosi per poi ripartire ma controllando bene la gara. Fagioli immenso. La Fiorentina però è solida e quando riparte fa male, ho visto un Kean ritrovato, Harrison aiuta molto Dodô, così come Solomon dall’altra parte. Sono molto contento per Ranieri, anche se era in difficoltà sul piano fisico. Parisi? Bene ma deve migliorare sul piano difensivo. Ora tutta la squadra partecipa alla fase difensiva, e non è più lunga. In mezzo al campo il contributo di Ndour e Brescianini è stato molto utile. La percezione è che qualcosa sia cambiato, ma non può succedere che dopo il gol fallito da Fazzini sul ribaltamento di fronte si rischi di subire il pareggio, all’ultimo istante. La Fiorentina adesso ha molti giocatori e di livello”.

Infine conclude parlando del futuro della Fiorentina e sull’allenatore viola: “Vanoli merita la conferma? Credo che Paratici stia pensando ad un altro allenatore. La Fiorentina ora però si è ripresa, e andrà avanti in Conference League, se dovesse vincere la coppa andando in Europa League e salvarsi potrebbe anche riconfermarlo".