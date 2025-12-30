30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Carobbi: "La squadra non riesce a reagire, Vanoli deve dare di più. A Parma rivisti i soliti errori"

Carobbi: “La squadra non riesce a reagire, Vanoli deve dare di più. A Parma rivisti i soliti errori”

L'ex difensore Viola, Stefano Carobbi, analizza l'ennesima sconfitta della Fiorentina e si proietta sul futuro

L’ex difensore della Fiorentina, Stefano Carobbi, ha parlato a Toscana TV.

Le sue parole: “Il 5-1 con l’Udinese era stato un’illusione, la superiorità numerica ha aiutato. Non si può prendere un gol come quello di Parma, si sono visti gli stessi errori di sempre, si subisce con troppa facilità. La squadra ha poco carattere, non riesce a pressare l’avversario ed è messa male in campo. Kean sbaglia i gol, è troppo egoista. L’allenatore deve dare di più, la squadra non reagisce. Lo scorso anno avevo la sensazione che il gruppo ci fosse, quest’anno né Pioli né Vanoli sono entrati nella testa della squadra”.

Aggiunge: Kean via? Ma chi arriverebbe in tal caso? Vedo una dirigenza assente, che fa fatica a imporre regole ai calciatori. I giorni liberi ai calciatori? Quando eravamo in difficoltà, in passato, i primi eravamo noi a chiedere alla società di tenerci in ritiro. L’importante è che se la Fiorentina sarà ceduta non vada in mano ad un fondo, che potrebbe anche accettare la retrocessione in B: l’arrivo di Paratici è l’unica garanzia al momento”.

