Carobbi: "Questa squadra ci farà divertire. Pezzella darà una mano, non è da escludere il cambio di modulo"

Stefano Carobbi, ex terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della sua vecchia squadra e delle prospettive a cui può ambire: "Le difficoltà in difesa ci sono state ma Pezzella servirà comunq...

A cura di Redazione Labaroviola 23 agosto 2017 19:33

Firenze, 1° Memorial Mattolini con le vecchie glorie della Fiorentina nel campo di calcio del Rondinella, nella foto Stefano Carobbi 2010-10-16 © Niccolò Cambi / Massimo Sestini

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