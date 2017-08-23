Carobbi: "Questa squadra ci farà divertire. Pezzella darà una mano, non è da escludere il cambio di modulo"
Stefano Carobbi, ex terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della sua vecchia squadra e delle prospettive a cui può ambire: "Le difficoltà in difesa ci sono state ma Pezzella servirà comunq...
Stefano Carobbi, ex terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della sua vecchia squadra e delle prospettive a cui può ambire: "Le difficoltà in difesa ci sono state ma Pezzella servirà comunque a rendere la retroguardia ben assortita. Pioli potrebbe provare a cambiare qualcosa nella formazione e potrebbe servire anche giocare con il centrocampo a cinque. A parole il mercato sembra già chiuso, ma se dovesse capitare qualcosa d’importante non se lo faranno sfuggire. Credo che un altro giocatore importante, dopo Simeone, debba arrivare. Questa squadra comunque ci farà divertire”.