"Palladino ha una rosa importante, stagione deludente se non arrivasse tra le prime sei"

Secondo l'ex difensore di Milan e Fiorentina Stefano Carobbi il giudizio sul tecnico viola si potrà dare solo a fine campionato

L'ex difensore della Fiorentina, Stefano Carobbi, ha parlato a Lady Radio in vista della sfida Milan-Fiorentina, portando la sua esperienza da giocatore di entrambe le squadre:

“Palladino ha trovato l'assetto giusto a centrocampo, c'è il giusto filtro e si subiscono meno gol, la squadra è più equilibrata. La Fiorentina è molto più concreta e si presenta coi migliori auspici alla sfida col Milan. La squadra di Conceicao va affrontata a viso aperto, anche se la versione vista ieri sera in Coppa Italia a tratti può preoccupare. Sono tante le squadre in lotta per l'Europa, vedo la Lazio un po' in calo, il Bologna avrà un calendario difficile e verrà anche a Firenze”.

“Fagioli, Cataldi e Mandragora stanno facendo la differenza e in panchina ora ci sono alternative come Adli e Folorunsho. Fagioli e Adli per me possono giocare insieme, sono elementi di qualità, intelligenti tatticamente. La mediana attuale oggi è quella che merita di giocare. Palladino è felice di potersi girare e vedere le risorse che ha oggi. Il tecnico viola è stato criticato ma sta facendo il suo percorso, naturalmente il giudizio completo potremo darlo visto il risultato finale della stagione, e sarà ciò che conta. La stagione sarebbe deludente se la Fiorentina arrivasse fuori dalle prime sei, vista la squadra a disposizione”.