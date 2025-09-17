Carobbi: "Comuzzo non è sereno perchè lo volevano vendere. Tre allenatori in tre anni non è progettualità"

L'ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha commentato su Toscana Tv l'inizio di stagione difficile della squadra di Pioli.

L'ex difensore viola Stefano Carobbi è intervenuto su Toscana TV per parlare di Fiorentina e del suo avvio di stagione. Ecco le sue parole: "La Fiorentina vista col Napoli è peggiore di quella delle due partite precedenti. La squadra non ha capito nulla, e da questo deriva anche l'errore di Comuzzo: è cresciuto qui e ama Firenze, e il direttore sportivo ha detto che lo avrebbe voluto vendere: come può reagire il ragazzo? Comprensibile che abbia reagito male e che non sia sereno. Ho visto i ragazzi a testa bassa, lì ho capito che la partita era finita."

Ancora sulla difesa: "La Fiorentina è stata costruita per difendere a 3, se passasse a 4 gli mancherebbero gli esterni offensivi. Pioli pensava di coprirsi di più con Dzeko in campo rispetto a Fazzini e Piccoli, invece è stato il contrario."

Sul resto della squadra: "Cataldi avrebbe fatto comodo alla Fiorentina, avrebbe completato il centrocampo con Mandragora e Fagioli. Pioli cambia spesso i giocatori a metà partita proprio perchè manca identità e carattere."

Riguardo la progettualità: "Cambiare tre allenatori in tre anni sicuramente non aiuta la progettualità, anzi ogni anno si viaggia a vista e si cambiano idee di gioco. La Fiorentina sta pagando questo."