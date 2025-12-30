Orlando: “Molti giocatori non hanno capito dove siamo. Se Kean è sca**ato va venduto subito”

L’ex calciatore Viola, Massimo Orlando, ha parlato a Lady Radio del momento in casa Fiorentina: “Ancora molti giocatori della Fiorentina non hanno capito dove siamo. Nonostante a Parma per occasioni la squadra meritasse quantomeno il pareggio, da una squadra che deve salvarsi ti aspetti qualcosa in più sul piano della cattiveria e dell’atteggiamento. La verità è che davvero siamo vicini ad un burrone con la grande possibilità di finirci dentro, ma la salvezza è a 5 punti. Con la Cremonese serve vincere, poi occorre un mercato che allontani chi non è predisposto a giocare questo tipo di calcio”.

“Se Kean fa casino in spogliatoio, è sca**ato quando gioca e si vede, allora lo vendi e vai su un altro giocatore. Se arriverà, Paratici dovrà essere in grado di prendere tutto in mano e decidere ogni questione”.

Aggiunge: “Qui non c’entra neanche più la tecnica, ma si vede dalle facce degli interpreti che non sono pronti per ciò che serve ora alla Fiorentina. La sensazione è che Vanoli sia in grande difficoltà, sempre a testa bassa. Anche lui è arrivato pensando di trovare un altro ambiente, un’altra squadra, credendo che fosse tutto più facile, ed invece non sta dando niente di suo, bisogna ammetterlo, la scossa non è arrivata. A Firenze si sta screditando, e mi dispiace perché lo conosco e so che è una persona valida. Non ha ancora capito chi è utile e chi non lo è. Il cambio modulo ha dato qualcosa, col 3-5-2 la squadra è andata sotto con tutti”.