Cassano duro: ”A prescindere dal risultato contro il Lecce, Pioli a Firenze chiaramente non ha futuro”

Antonio Cassano, intervenuto a Viva el Fútbol, ha commentato così il momento difficile della Fiorentina di Pioli: “C’è un problema evidente: la prima è l’involuzione clamorosa dell’attaccante da quando è arrivato Pioli, vedi Kean due gol in nove partite, sono numeri che parlano chiaro. In più Pioli continua a cambiare: una volta mette una mezza punta come Gud, poi gioca con Dzeko, poi con Fazzini… non c’è continuità, non c’è un’idea precisa.

Puoi anche vincere a Lecce, ma io non vedo niente, fra campionato e coppe davvero niente.

Penso che non ha futuro, la Fiorentina è destinata a cambiare. E lo dico perché lo stesso Pioli ha ammesso di aver promesso mare e monti, ma quando arrivi in una piazza così particolare, dove hanno criticato Italiano e non hanno nemmeno apprezzato la stagione di Palladino, devi essere pronto e molto consapevole di quello che dici.”