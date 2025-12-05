La maglia da portiere dalla nuova divisa è una dedica a De Gea: tutta verde e a maniche lunghe

La collaborazione tra Kappa® e ACF Fiorentina prosegue con il lancio ufficiale del nuovo Fourth KombatTM Kit 2025/26, una divisa speciale e per la prima volta double face, pensata per incarnare l’anima della tifoseria viola. Questa innovativa maglia rappresenta un tributo alla passione e all’identità dei sostenitori della Fiorentina, come se fosse cucita direttamente sulla loro pelle. Da un lato, il colore arancione e il pattern grafico ispirato al tessuto cucito evocano il legame profondo e autentico tra squadra e tifosi.

Dall’altro, un design energico e dinamico interpreta il movimento e il battito della curva. Il risultato è una maglia versatile, da vivere, indossare e capovolgere, simbolo tangibile dell’unione tra campo e curva, tra squadra e tifosi. Insieme alla quarta maglia, Kappa® e ACF Fiorentina svelano anche il kit dedicato al portiere David De Gea: una divisa completamente verde, a maniche lunghe, che riflette lo stile unico e riconoscibile dell’estremo difensore viola. Il nuovo Fourth KombatTM Kit 2025/26 è disponibile da oggi su Fiorentina Store, kappa.com e presso tutti gli store ufficiali Fiorentina e Robe di Kappa®. Lo scrive la Fiorentina sul suo sito ufficiale