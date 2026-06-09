Corsport: "Sohm-Bologna, nuova apertura: Tedesco lo valuta, Sartori chiede lo sconto alla Fiorentina"

La sua versatilità lo rende un’opzione utile anche sul piano tattico

Potrebbe riaprirsi a sorpresa la pista Simon Sohm-Bologna , nonostante fino a poco tempo fa il centrocampista sembrasse destinato a fare ritorno alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna aveva già deciso di non esercitare il riscatto del giocatore arrivato a gennaio dai viola, ma la situazione potrebbe cambiare con l’arrivo in panchina di Domenico Tedesco.

Il nuovo tecnico rossoblù dovrà infatti valutare diversi elementi della rosa e tra questi figura anche il centrocampista svizzero. In caso di parere positivo da parte di Tedesco, la dirigenza emiliana — con Giovanni Sartori e Marco Di Vaio in prima linea — potrebbe tornare a trattare con la Fiorentina, cercando di ottenere condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate a gennaio. L’idea sarebbe quella di strappare uno sconto importante sul diritto di riscatto oppure di impostare un nuovo prestito con cifre più basse.

Classe 2001, Sohm potrebbe rappresentare una soluzione utile anche dal punto di vista tattico grazie alla sua versatilità: trequartista in un 4-2-3-1 oppure mezzala in un centrocampo a tre. Per la sua permanenza sotto le Due Torri, però, serviranno due fattori fondamentali: il via libera convinto di Tedesco e un’apertura della Fiorentina sul piano economico. E, secondo il quotidiano, sarà soprattutto il giudizio dell’allenatore a incidere maggiormente sull’esito dell’operazione.