Sohm: “Siamo ultimi, non possiamo fare peggio, dobbiamo cambiare la testa e giocare con più energia”

Simon Sohm arriva ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Losanna.

“Anche per me è difficile in questo momento, è un momento molto delicato per tutti. Abbiamo parlato tanto che dobbiamo essere più uniti, più squadra…non lo so. Certo arriva anche la paura ma in questo momento siamo ultimi, non possiamo fare peggio. Dobbiamo essere uniti e dobbiamo cercare una soluzione perché cosi’ non possiamo continuare.”

Sull’unità dello spogliatoio:

“Abbiamo anche parlato negli ultimi giorni e provato ad essere positivi. Dobbiamo provare a fare questo per uscire da questa situazione. Dobbiamo capire il momento, la Fiorentina non è abituata ad essere cosi in basso. Dobbiamo cambiare la testa e giocare con più energia”.