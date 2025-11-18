Imborgia:“Il Napoli mi aveva contattato per Sohm, ma l’affare fra la Fiorentina e il Parma era concluso”

Il procuratore Antonino Imborgia è intervenuto a Stile Tv, rivelando alcuni retroscena di calciomercato legati alla Fiorentina. Tra i protagonisti, il centrocampista Simon Sohm e il suo ex assistito Lorenzo Lucca.

“Quando il Napoli mi ha contattato per Sohm, l’operazione tra Fiorentina e Parma era già chiusa, mancava solo la firma del giocatore. Il Napoli si è mosso in funzione di un possibile addio di Raspadori, ma io sono una persona seria e non abbiamo neanche iniziato a trattare. Inoltre, Raspadori non era ancora uscito, quindi la trattativa avrebbe comportato solo perdite di tempo. Non credo che la Fiorentina abbia intenzione di privarsene. Certo, se il Napoli dovesse chiamare formalmente, ascolteremmo, ma oggi l’operazione non è percorribile.”