Merlo su Sohm: "Nella Fiorentina è sparito, avrei tenuto Cataldi: avrebbero risparmiato soldi"

L'ex Fiorentina: "Non credo che Pioli sia a rischio: prende 3 milioni, hanno investito tanto

Claudio Merlo, storico ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola dei problemi che, a suo avviso, stanno mettendo in difficoltà la squadra di Pioli.

I dubbi di Claudio Merlo sul mercato della Fiorentina:

"Io avrei tenuto Cataldi, lo avrei riscattato. Su Sohm dico che è stato un giocatore buono del Parma, è venuto a Firenze ed è sparito. Avere un Cataldi al posto di Sohm sarebbe stato meglio, si risparmiavano soldi e si poteva utilizzare un calciatore che già conosceva l'ambiente".

Prosegue su Pioli:

"Pioli rischia? Non credo, siamo alla quarta giornata. Poi percepisce 3 milioni a stagione. Quest'anno hanno speso tanto, speriamo che la squadra si possa riprendere a Pisa. Mi ricordo l'anno dello Scudetto: a Pisa vincemmo 1-0 con gol di Amarildo su punizione, fu una grande soddisfazione. Cosa non funziona? Non sono i singoli. Perché ad esempio Pongracic e Comuzzo sono ottimi difensori, ma insieme non stanno rendendo".