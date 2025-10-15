15 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Radio

Viviano su Gudmundsson: “Al momento è irriconoscibile, magari non regge la pressione di Firenze”

Mirko Carmignani

15 Ottobre · 14:08

Aggiornamento: 15 Ottobre 2025 · 14:08

di

L'ex portiere della Fiorentina è intervenuto per commentare vari temi del mondo viola in grande difficoltà

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano per parlare della Fiorentina: “Gudmundsson visto a Firenze in questa stagione è stato irriconoscibile, peggio dell’anno scorso perché non ci prova neanche ed è la cosa peggiore perché lui ha talento, ma non lo tira fuori. Spero che, dopo queste due gare con l’Islanda, si sia ripreso e lo metterei titolare domenica perché ha dei colpi notevoli e continuerei a puntarci tanto.”

Prosegue: “Magari lui non è in grado di reggere la pressione di Firenze, non conosco il suo carattere ma ci sta sia uno che non la sopporta, diverso da Kean che si è rilanciato qua proprio per l’ambiente e le esigenze dei tifosi che hanno delle aspettative e lui per ora non le sta rispettando.”

 

 

 

