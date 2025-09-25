Viviano: “Non è l’ambiente il problema, ma la gestione tecnica. Io non vedo la luce”

Kean l’anno scorso ha fatto sfracelli, e gli piace giocare da solo in attacco e gli abbiamo preso degli attaccanti da mettergli vicino

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e tifoso viola, ha analizzato il momento no della formazione allenata da Pioli ai microfoni della trasmissione Aura Sport su Youtube. Queste le sue parole: "Ho visto 4-5 formazioni diverse, ma non è nemmeno quello il problema... io non vedo la luce. In mezzo al campo si voleva fisicità e si è preso Sohm, poi l’ultimo giorno di mercato Nicolussi Caviglia. Kean l’anno scorso ha fatto sfracelli, e gli piace giocare da solo in attacco e gli abbiamo preso degli attaccanti da mettergli vicino. Abbiamo visto che non si trova con nessuno dei due. Ci sono degli equivoci tattici. Poil’anno scorso si è contestata la squadra perché era passiva e lenta, ma devo dire che fin'ora non è cambiata una virgola. Non è l’ambiente, ma la gestione tecnica. Si è finito malissimo come umore generale, si è azzerato il tutto con l’arrivo di Pioli e ora ci si ritrova in queste condizioni. Il modulo? Devi giocare con due punte. Gudmundsson deve giocare, dietro sono tre. Mettiamo 3-5-2, anche se non è proprio un modulo 'Pioliano'"