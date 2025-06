Viviano: “Non vedo Dzeko come una semplice riserva. Lui e Kean possono giocare insieme”

L’ex portiere viola, Emiliano Viviano, è intervenuto a Tv Play per parlare del futuro dell’attacco della Fiorentina, dopo l’arrivo di Edin Dzeko a Firenze. Queste le sue parole:

“Sono felice dell’arrivo di Dzeko, penso che sia ancora in buona forma fisica e rappresenti un’opzione in più in attacco. Naturalmente spero che questo non significhi la partenza di Kean. Non vedo Dzeko come una semplice riserva, ma è anche vero che durante la stagione ci sono molte partite. Possono tranquillamente giocare insieme. Il bosniaco può adattarsi a giocare con chiunque ed è uno degli attaccanti che si mette maggiormente al servizio della squadra”.