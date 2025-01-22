Viviano: "Il lavoro di Italiano a Bologna è più facile di quando arrivò in viola"

L'ex portiere di Fiorentina, Bologna e Sampdoria ha paragonato il lavoro del tecnico siciliano a Firenze ed adesso

A Tvplay Emiliano Viviano ha parlato dell'ex tecnico viola ora al Bologna Vincenzo Italiano, paragonando il suo lavoro in Emilia a quello fatto con la Fiorentina: "Italiano è arrivato alla Fiorentina dopo che la squadra aveva rischiato la retrocessione ed ha dovuto ricostruire dalle macerie, realizzando una squadra competitiva da 3 finali in 3 anni. Penso sia un lavoro difficilissimo da fare mentre ora è al Bologna con una squadra già ottima che non ha Zirkzee e Calafiori ma rimane una formazione già forte di suo. Qui il lavoro è più semplice perché ha già una squadra da Europa e può ambire a traguardi importanti da subito. Se Italiano arriva ottavo come a Firenze, nessuno gli dice bravo perché arriva sotto le aspettative create dallo scorso anno."

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