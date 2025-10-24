24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:20

Viviano attacca Conte: “È riuscito a dire che hanno preso troppi giocatori! Peggior sconfitta in UCL del Napoli”

24 Ottobre

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 18:45

L'ex portiere critica aspramente le giustificazioni del tecnico dopo il 6-2 in Champions: "Prenda responsabilità, non voglio scuse"

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare la pesante sconfitta del Napoli in Champions League contro il PSV Eindhoven, finita 6-2, e non ha risparmiato critiche nei confronti del tecnico azzurro Antonio Conte, queste sono le sue parole: “La situazione non è rosea e nemmeno disastrosa: ma le risposte che ha dato Conte in conferenza sono una roba da farsi esplodere! Sai cosa sembrava la risposta a Capello? Hai presente il film di Proietti quando dice “qui te se incno e qui ce incmo? E’ una roba da fuori di testa. Conte allenatore è incriticabile, ha fatto cose incredibili ovunque: non me ne frega un c***o delle coppe, quello è un discorso da bar Marisa”.

su ciò che ha detto Conte: “Io dico un’altra cosa: non hai bisogno, dopo tutto quello che hai fatto, di trovare scuse, è così tanto difficile dire che devi trovare una soluzione? E’ colpa del tempo, del clima: è riuscito a dire che hanno preso troppi giocatori! Ma l’avete mai sentito un allenatore dire che gli hanno comprato troppi giocatori? Hai fatto la peggior sconfitta della storia del Napoli in Champions League e dici che ti hanno preso troppi giocatori? Non ha bisogno di difendere il suo lavoro, è campione d’Italia e ha una buona classifica in campionato: dico oh, mi prendo una responsabilità, non ci sto capendo un c***o. Domenica se perde con l’Inter sarà perché c’è stata una mareggiata. Lo ritengo uno degli allenatori più bravi della storia del nostro calcio, ma non riesco a sopportarlo: cambio canale se lo vedo in conferenza, mi urta il sistema nervoso”.

