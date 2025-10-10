Viviano: “De Gea ha commesso qualche errore di troppo, ma non è il momento per criticarlo”

A Radio Bruno è intervenuto Emiliano Viviano per parlare di Fiorentina partendo da De Gea: “L’anno scorso ha fatto un campionato strepitoso, ora qualche errore l’ha fatto come a Cagliari o con il Como, mentre sul secondo gol con la Roma non ha colpe, obiettivamente la Fiorentina ha perso qualche punto per lui che sembra assurdo, ma non lo criticherei certamente ora dopo quanto fatto finora.”

Su Fagioli: “A me è sempre piaciuto tanto, ma ora non sta rendendo e va recuperato perché è una bella risorsa da avere ed è uno dei pochi che abbiamo in grado di passare la palla in avanti con tecnica. Ha bisogno di stare un po’ fuori e poi vedrà l’allenatore se è uscito dal momento buio.”

Sulla Fiorentina: “Pioli sta ancora provando, ma ora bisogna darsi una mossa perché il calendario è tosto e bisogna fare punti. Con la Roma hai giocato meglio, ma non basta perché la piazza si aspetta sempre di più, c’è da lavorare sulla proposta perché poi da lì arriveranno i risultati. Dobbiamo ammettere che c’è stata anche tanta sfortuna, ma occorre migliorare a livello tecnico con l’aiuto di tutti.”