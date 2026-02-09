Viviano: “Avrebbe potuto chiamare il Real Madrid ma avrei scelto la Fiorentina: era il mio sogno”

Lunga intervista di Emiliano Viviano alla Gazzetta dello Sport.

Tra i vari aneddoti raccontati dall’ex portiere della Fiorentina c’è anche il rapporto con Roberto Baggio e la stagione disputata con la maglia viola allenata da Montella. Sugli inizi da attaccante:

“E contemporaneamente il ciclista, fino a 12 anni: avevo un futuro ma si faceva troppa fatica. Io il cardio non l’ho mai sopportato: meglio 1500 tuffi e quattro ore di palestra del cardio. Mi sono sempre allenato al venti per cento, forse anche meno: avevo un tale strapotere fisico che potevo permettermelo, mi veniva tutto facile, però poi alla lunga ti arriva il conto”.

Su Zeman:

“Un giorno mi guarda strano: ‘Perché non corri?’. ‘Mister, ho fatto il portiere per non correre’. ‘E allora non correre’. Altra categoria: un giorno mi vede fumare nascosto dietro al pullman: ‘Che fai ti nascondi?’. ‘No mister, ma non è bello che si veda che un calciatore fuma’. ‘Guarda che si nasconde solo chi ruba’”.

Sul rapporto con Baggio:

“Io sono fiorentino, sono nato a metà degli anni 80, per noi lui era religione”.

Sulla stagione con la Fiorentina:

“No, guardi: se sei tifoso marcio di una squadra, se c’è un amore incondizionato, non ci sono se e ma, la dimensione temporale non conta. Quando mi cercò la Fiorentina, per me potevano telefonarmi contemporaneamente il Real Madrid e il Manchester United e io sarei andato alla Fiorentina. Era il sogno della mia vita, e per un sogno non c’è un poco o un troppo. C’è il sogno, e basta”.