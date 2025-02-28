Viviano: "La Fiorentina non può giocare così male con i giocatori che sono arrivati nel mercato"

L'ex portiere viola ha detto la sua riguardo alla situazione in casa Fiorentina dopo le brutte partite delle scorse settimane

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato l'ex portiere viola Emiliano Viviano per commentare la gara di stasera: "Lecce squadra tosta con un ottimo allenatore che sa di calcio e che conosce le situazioni, sarà difficile ottenere un risultato positivo perché il Lecce è durissimo da battere."

Sulla Fiorentina: "Veniamo da brutte partite come quella con il Como dove tatticamente il mister ha sbagliato la gara e a Verona dove non hai fatto niente. Spero che da stasera si riparta soprattutto per l'atteggiamento, non voglio vedere una partita dove la Fiorentina è molle come col Torino. Vedo il mister in confusione perché quest'anno ha cominciato in un modo poi ha perso delle partite e si è messo dietro, cercando di non prenderle però non ha i giocatori per giocare in questa maniera."

Su Palladino: "Raffaele è un aggiustatore, ma non è facile entrare nel clima di Firenze e capire i fiorentini. Firenze non è una piazza per tutti, per esempio neanche Italiano in tre anni ha capito come ragioniamo e come siamo fatti perché era un uomo burbero più sulle sue, mentre Raffaele è più socievole ed accattivante."

Sui giocatori: "Non possiamo giocare così male con questi giocatori perché il mercato è stato buono e sono arrivati uomini che sanno fare gioco e che non devono solo rincorrere. Non voglio vedere una squadra che va in vantaggio e poi aspetta l'avversario tutta la partita perché se giochiamo così non andiamo lontano."