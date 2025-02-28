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Viviano: "La Fiorentina non può giocare così male con i giocatori che sono arrivati nel mercato"

L'ex portiere viola ha detto la sua riguardo alla situazione in casa Fiorentina dopo le brutte partite delle scorse settimane

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2025 13:21
Viviano: "La Fiorentina non può giocare così male con i giocatori che sono arrivati nel mercato" -
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Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato l'ex portiere viola Emiliano Viviano per commentare la gara di stasera: "Lecce squadra tosta con un ottimo allenatore che sa di calcio e che conosce le situazioni, sarà difficile ottenere un risultato positivo perché il Lecce è durissimo da battere."

Sulla Fiorentina: "Veniamo da brutte partite come quella con il Como dove tatticamente il mister ha sbagliato la gara e a Verona dove non hai fatto niente. Spero che da stasera si riparta soprattutto per l'atteggiamento, non voglio vedere una partita dove la Fiorentina è molle come col Torino. Vedo il mister in confusione perché quest'anno ha cominciato in un modo poi ha perso delle partite e si è messo dietro, cercando di non prenderle però non ha i giocatori per giocare in questa maniera."

Su Palladino: "Raffaele è un aggiustatore, ma non è facile entrare nel clima di Firenze e capire i fiorentini. Firenze non è una piazza per tutti, per esempio neanche Italiano in tre anni ha capito come ragioniamo e come siamo fatti perché era un uomo burbero più sulle sue, mentre Raffaele è più socievole ed accattivante."

Sui giocatori: "Non possiamo giocare così male con questi giocatori perché il mercato è stato buono e sono arrivati uomini che sanno fare gioco e che non devono solo rincorrere. Non voglio vedere una squadra che va in vantaggio e poi aspetta l'avversario tutta la partita perché se giochiamo così non andiamo lontano."

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