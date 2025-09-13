13 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:23

Viviano: "Dzeko è perfetto per giocare stasera con Kean, gli toglierebbe tanto lavoro difensivo"

Viviano: “Dzeko è perfetto per giocare stasera con Kean, gli toglierebbe tanto lavoro difensivo”

13 Settembre

Aggiornamento: 13 Settembre 2025 · 14:14

L'ex portiere viola ha detto la sua opinione sul match di stasera tra Fiorentina e Napoli al Franchi alle 20:45

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere Emiliano Viviano per parlare della sfida di stasera tra Fiorentina e Napoli: “Loro sono forti, ma non dominanti sul piano del gioco, quindi bisogna essere concentrati ed avere pazienza. Chiudere subito McTominay che si inserisce e che gli ha fatto vincere un campionato e poi badare molto alla catena di destra che è quella che crea più pericoli, sarà una sfida da decidere a centrocampo perché chi domina il gioco può vincere.”

Prosegue: “Anche la Fiorentina è forte e io sono fiducioso, chiaramente sei all’inizio di un nuovo percorso, mentre loro no e si sono rafforzati con innesti non da poco, ma pure loro li stanno mettendo dentro con calma. La Fiorentina non parte battuta e darà filo da torcere agli azzurri. Se la Fiorentina perdesse, non sarebbe un dramma perché a Cagliari sei stato sfortunato, mentre col Torino non hai giocato male e la potevi pure vincere.”

Su Pioli: “Ottimo allenatore che sa fare il suo lavoro, è arrivato dopo Palladino che aveva rotto con la società in un momento particolare. Se avessi dovuto scegliere io da zero il tecnico, magari non avrei preso lui, ma vedendo cosa era successo con tutte le polemiche, è stato giusto chiamare Pioli che ha esperienza.”

Sull’attacco: “Vedrei bene Dzeko che sa pulire il pallone e che può aiutare molto Kean visto che potrebbe fare un lavoro diverso e potrebbe togliergli dei compiti offensivi e difensivi. Dzeko è fortissimo, ovviamente l’età la devi guardare, ma contro la difesa nuova del Napoli questa coppia ci sta.”

 

