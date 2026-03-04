Viviano: “Uno dei punti più bassi della storia Viola. Rischiata una figura di m***a colossale in Europa”

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, intervenuto ad Arena Sportium Fun, ha commentato il momento dei Viola: “Devo commentare per forza? Questo è uno dei punti più bassi che ho visto in assoluto, compreso la comunicazione post partita da parte di Vanoli“.

Aggiunge: “Questa storia avrà una fine. Le prossime due partite contro Parma e Cremonese sono fondamentali. Però, è una squadra che non si capisce, era ripartita bene. Ha vinto in Europa 3-0 all’andata con lo Jagiellonia, una partita che non ho nemmeno visto. Tutti si pensava che fosse ripartita poi rischia di fare la più grande figura di m***a dell’universo al ritorno e poi gioca una partita indecente a Udine. Ormai non so più cosa dire”.