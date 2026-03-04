4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:13

Viviano: “Uno dei punti più bassi della storia Viola. Rischiata una figura di m***a colossale in Europa”

#FiorentinaViviano

L'ex portiere Viola, Emiliano Viviano, analizza il momento in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Udinese

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, intervenuto ad Arena Sportium Fun, ha commentato il momento dei Viola: “Devo commentare per forza? Questo è uno dei punti più bassi che ho visto in assoluto, compreso la comunicazione post partita da parte di Vanoli“.

Aggiunge: “Questa storia avrà una fine. Le prossime due partite contro Parma e Cremonese sono fondamentali. Però, è una squadra che non si capisce, era ripartita bene. Ha vinto in Europa 3-0 all’andata con lo Jagiellonia, una partita che non ho nemmeno visto. Tutti si pensava che fosse ripartita poi rischia di fare la più grande figura di m***a dell’universo al ritorno e poi gioca una partita indecente a Udine. Ormai non so più cosa dire”.

 

