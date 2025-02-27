Viviano: "A Toni capitò lo stesso infortunio di Kean, si alzò e non sapeva dove fosse"

L'ex portiere viola racconta un episodio della sua esperienza in maglia gigliata con il compagno Luca Toni

A Tvplay l'ex portiere viola Emiliano Viviano ha detto la sua riguardo all'infortunio di Kean: "La botta è stata brutta, rivedendo le immagini devo dire che resti colpito perché l'impatto è forte davvero quindi non va preso sottogamba il recupero. Adesso va lasciato tranquillo e bisogna ascoltare i medici. Dopo che è capitato lo scontro ti fidi delle parole del giocatore perché se ti dice che ce la fa, lo segui e lo assecondi. Il suo occhio era messo male è vero, ma se se la sentiva è giusto fidarsi. Per me era da fermare subito comunque."

Sul paragone con Toni: "Mi ricordo che contro il Torino successe la stessa cosa a Luca Toni. Ci fu uno scontro testa contro testa con Glik dove il polacco si aprì la testa mentre Luca no, però quando si rialzò non sapeva dov'era e correva nella parte sbagliata. Venne in difesa quando invece doveva attaccare, chiamammo i medici e fu sostituito subito. Rimase un giorno in ospedale e poi tornò a casa."